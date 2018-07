CSI1* Pedras Salgadas: Triunfo de Ricardo Gil Santos no Grande Prémio 23 Julho, 2018 10:29

O Concurso de Saltos Internacional de uma estrela das Pedras Salgadas, a cargo do Centro Hípico de Coimbra que decorreu nos dias 20, 21 e 22 de Julho, no Centro Hípico de Pedras Salgadas, terminou este domingo com o triunfo de Ricardo Gil Santos no Grande Prémio Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar montando Ecxotic (0/0-38,15s). Este cavaleiro ficou ainda classificado em 5º lugar com Zucchero nesta prova. Vale a pena recordar recordar que Gil Santos e Zucchero venceram este G.P. em 2016. António Matos Almeida e Ganturana conquistaram o segundo lugar (0/0-38,75s) enquanto Hugo Carvalho com Extraordiner fechou o pódio (0/0-40,75s).

Dos 20 conjuntos que disputaram esta prova com desempate (1,40m), apenas 4 passaram ao desempate. No desempate 3 conjuntos terminaram com zero pontos.

Hugo Carvalho foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio no sábado, conseguindo com Fox VG o único duplo percurso sem faltas. Filipe Ferreira Gonçalves foi segundo classificado montando Cruzeiro de Vil (0/4-41,11s) e em terceiro ficou classificado Bernardo Carvalho com Fello Ryal K (0/4-41,42s). Manuel Sá Morais terminou em 4º lugar com Fabiola (0/4-48,34s).

O CSI1* das Pedras Salgadas que integrou o programa da Mostra do Cavalo 2017 contou com o apoio da Câmara Municipal e da EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso e Turismo de Portugal.

