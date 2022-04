CSI1* Oliva: António Matos Almeida vence segundo Grande Prémio em Espanha

O cavaleiro português António Matos Almeida volta a brilhar com o castrado de 12 anos, Corlandollar Z (propriedade de Jorge Telles), ao conquistar o Grande Prémio do CSI1* (1,35m) pela segunda vez em Oliva Nova, Espanha.

António, que conseguiu uma prestação notável no Mediterranean Equestrian Tour 2022, no domingo (24) subiu ao 3º lugar do pódio no Grande Prémio (1,45m) no CSI2* também em Oliva Nova.

Montando o garanhão SF Calypso de Kamelia de 10 anos, o atleta conseguiu um prova sem faltas tendo registado num muito disputado desempate o tempo de 38,58s. Venceu o Grande Prémio o belga Jerome Guery com Eras St. Hermelle (36,69s), enquanto o espanhol Kevin Gonzalez de Zarate foi segundo classificado com Conthargos Rouge (37,52s).

Numa prova na qual alinharam 50 conjuntos, apenas 14 conseguiram um percurso inicial sem faltas. Sete conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

