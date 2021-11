CSI1* Madrid: João Vicente Caldeira com Hino Nacional em Espanha 29 Novembro, 2021 12:29

Emoção e velocidade caracterizaram a prova Jump & Drive e na qual alinharam sete participantes que demonstraram a sua destreza a cavalo e com um automóvel no IFEMA em Madrid.

Esta tradicional prova do Madrid Horse Week, Jump & Drive, patrocinada pela Porsche foi ganha pelo cavaleiro português João Vicente Caldeira, de 36 anos, com a égua Holly que mostrou as suas aptidões para ambas as tarefas, num prova Tabela C, (60,26s) recebendo pelo feito o prémio pecuniário de 2.500€.

A sueca, Antonia Anderson com Northern Skyfall, foi segunda classificada (61,53s), enquanto o espanhol Inigo Lopez de la Osa Franco foi terceiro com Galaxy (63,44s).

João Vicente Caldeira, o melhor cavaleiro português no CSI1* de Madrid, conseguiu ainda com Holly, um 10º lugar na prova disputada em duas fases e ficou em 10º no Grande Prémio (1,45m) no domingo.

Resultados AQUI