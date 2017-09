CSI1* Kronenberg: Rodrigo Giesteira Almeida e Rodrigo Silva Morgado no pódio na Holanda 11 Setembro, 2017 19:29

O CSI1* de Kronenberg que decorreu de 6 a 10 de Setembro, no Centro Equestre de Peelbergen na Holanda, terminou este domingo com o triunfo do cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida no Grande Prémio (1,30m) com a égua SF Umel de Blondel de 9 anos (0/0-39,80s). Rodrigo Silva Morgado com Tasmina des Terdix ocupou o terceiro lugar do pódio (0/0-41,66s).

Excelente desempenho de Umel de Blondel (Dollar Dela Pierre x Vondeen) que, em três saídas em pista, venceu as três provas. Esta égua que foi comprada por Bruno Rente com 1 ano de idade ao criador francês Michel Ruel (Normandia) foi montada por António Portela Carneiro até passar para o seu actual cavaleiro na Holanda.

Dos 60 conjuntos que alinharam neste G.P. composto por 11 obstáculos e 14 esforços, 12 ficaram apurados para o desempate, 7 dos quais completaram o duplo percurso sem faltas.

