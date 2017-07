CSI1* Coimbra: Felipe Ramos Guinato ganha o Grande Prémio Cidade de Coimbra 2017 – Jorge Escudeiro conquista Taça da Juventude 3 Julho, 2017 10:45

Na primeira semana do mês de Julho, Coimbra transforma-se num enorme espaço de festa. São as Festas da Cidade de Coimbra 2017 que decorrem de 1 a 9 de Julho. É uma festa que surge para celebrar a cidade, que junta história, tradições e modernidade.

Destaque, para as inúmeras competições desportivas nas mais variadas modalidades, algumas de âmbito internacional e de grande relevância no calendário desportivo. A salientar o Grande Prémio do Internacional de Saltos de Obstáculos e a Taça da Juventude, o 1.º Torneio Internacional Roller Derby Cidade de Coimbra, o 47.º Rali Rainha Santa Cidade de Coimbra, a primeira edição dos Jogos Sem Fronteiras Cidade de Coimbra, a Taça Nacional de Precisão de Aterragem em Páraquedismo Cidade de Coimbra, entre tantas outras.

Para assinalar a data o Centro Hípico de Coimbra recebeu este fim-de-semana, o IV Concurso Internacional de Saltos (CSI1*), a Taça da Juventude de Coimbra, bem como provas para cavalos novos e de 1,00m e 1,40m que reuniu cerca de 250 cavaleiros na cidade do Mondego.

O brasileiro Felipe Ramos Guinato foi a estrela do Grande Prémio Cidade de Coimbra, Troféu Pedro Faria “In Memoriam”, ao conquistar a prova com o cavalo SF Vuduciel Un Prince, de 8 anos, tendo ficado classificado em terceiro lugar com o garanhão SF Vasco de Gamas. Marco Valente Oliveira com Upercut Kervec foi segundo classificado (0/4-59,25S) nesta prova disputada com desempate e na qual alinharam 23 conjuntos.

No que toca às camadas jovens, no escalão de Iniciados Sofia Laranjeira conquistou a Taça de Coimbra montando Briosa depois de um desempate com Gabriel Gonçalves que foi segundo classificado com B. Castle. Afonso Ferreira Rebelo ocupou o terceiro lugar do pódio com Cabdula IT.

Nos Juvenis a vencedora foi Daniela Pereira Rodrigues montando Diamant Wetts, o único conjunto a terminar com zero pontos. Para apurar o segundo e terceiro classificados foi necessário um desempate entre Gustavo Granjo com Talent (2º), João Jorge Patricio com Quattu (3º) e Beatriz Matos Orfão com Hidalgo D’Ines, quarta classificada.

No escalão Juniores, Jorge Escudeiro montando Erika van de Zuu também chegou à final com zero pontos, arrebatando a Taça da Juventude de Coimbra neste escalão. Andre Reis foi segundo classificado com Guliver D’Emir e Diogo Ramires com Seilumga fechou o pódio.

Resultados completos AQUI