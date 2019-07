CSI1* Coimbra: António Matos Almeida conquista Grande Prémio pelo segundo ano consecutivo 1 Julho, 2019 7:53

O cavaleiro português António Matos Almeida conquistou este domingo o Grande Prémio, Troféu Engº Pedro Faria “In Memoriam”, pelo segundo ano consecutivo.

A Câmara Municipal de Coimbra e o Centro Hípico de Coimbra, em coordenação com a Federação Equestre Portuguesa, organizaram este fim-de-semana o VI Concurso de Saltos Internacional de uma estrela integrado nas Festas da Cidade de Coimbra que se saldou por um extraordinário êxito.

Montando o Hanoveriano Diapolvio de 8 anos, António Matos Almeida completou dois percursos sem faltas, tendo registado o melhor tempo no desempate 43,14s, deixando o segundo lugar para Hugo Carvalho com o garanhão Oldenburgo Cascari HR que terminou o desempate sem faltas em 47,70s. Marco Faria Melo foi terceiro classificado com o garanhão SF Sauleto Landa, tendo penalizado 4 pontos no desempate (48,90s).

Pedro Rafael Sousa Carvalho e o brasileiro Silvio Teixeira da Silva completaram o top 5 com Donner e Finnisk Beowulf.

Dos 28 participantes à partida, apenas 4 com uma primeira mão sem faltas disputaram o desempate, traçado pelo chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral.

Resultados Grande Prémio AQUI

Resultados completos