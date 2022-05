CSI1* Barcelos: João Pedro Gomes vence Grande Prémio

João Pedro Gomes venceu este domingo o Grande Prémio do CSI1* de Barcelos.

Montando o garanhão irlandês, Dsh Cluen Castle, de 8 anos, João Pedro conseguiu um percurso inicial sem faltas ficando apurado para o desempate. No desempate este conjunto conseguiu novamente um percurso sem faltas tendo registado o melhor tempo de 36,38s dos dois conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Bernardo Ladeira foi segundo classificado com Eternity (39,28s) e Duarte Seabra completou o pódio com Fernhill Check your Pocket, após penalizar quatro pontos no desempate em 35,23s. António Matos Almeida e Iniesta P ficaram às portas do pódio, em quarto lugar, tendo penalizado um ponto por excesso de tempo no percurso inicial.

João Pedro Gomes satisfeito com o seu resultado comentou, “O GP correu muito bem! O cavalo estava demasiado fresco na primeira mão mas depois acabou por ficar no ponto para a barrage. É um cavalo muito limpo, competitivo e está sempre pronto a dar tudo em pista! Ainda tem pouca experiência, só tem 8 anos mas deposito grandes esperanças nele para o futuro.”

Dezasseis conjuntos alinharam nesta prova bem montada, desenhada pelo chefe de pista brasileiro, Leandro Balen, composta por 12 obstáculos e 15 esforços sem ratoeiras, mas as faltas foram aparecendo pelo percurso.

O Centro Hípico Irmão Pedro Coelho acolheu entre 13 e 15 de Maio o Concurso de Saltos Internacional e um CSB-B, em Areias de Vilar, Barcelos. O evento teve o apoio da Câmara de Municipal de Barcelos.

Resultados completos AQUI