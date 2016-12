CSI-W Olympia: Daniel Deusser termina com uma vitória no Grande Prémio (VÍDEO) 20 Dezembro, 2016 17:09

A Stephex Stables viveu grandes momentos ao longo da passada semana em Londres, graças aos bons resultados conseguidos pelos seus cavaleiros Lorenzo de Luca (ITA) e Daniel Deusser (ALE), este último, terminaria a semana com um triunfo no Grande Prémio Olympia em Londres, montando a fabulosa Equita Van T’Zorgvliet (Cassini I) de 12 anos. Deusser conquista assim, o seu terceiro Grande Prémio em menos de três meses com a mesma égua belga.

Este Grande Prémio com obstáculos a 1,60m desenhado pelo britânico Kelvin Bywater, composto por 12 obstáculos e 16 esforços não estava fácil. Apenas seis conjuntos entre os 34 que alinharam, conseguiram uma primeira mão sem faltas e passaram à segunda ronda sobre um percurso mais curto.

Dois conjuntos conseguiram terminar o desempate sem faltas. Daniel e Equita registaram 45,67s o que lhes daria a merecida vitória com quase três segundos de vantagem, sobre a australiana Edwina Tops Alexander e a sua talentosa nova aquisição, a égua de 9 anos California (L’Espirit) que ocuparam a 2ª posição. O vencedor do Grande Prémio Taça do Mundo de domingo, o cavaleiro da casa, Scott Brash completou o pódio montando o garanhão belga Hello Guv’nor (Diamant de Semilly), tendo penalizado 4 pontos no desempate (40,83s).

Resultados