CSI-W de Basileia: Rodrigo Giesteira Almeida em quarto lugar no Grande Prémio (VÍDEO)

O Grande Prémio de Basileia, prova rainha do Longines CHI Classics Basel 2026, disputou-se na última sexta-feira e proporcionou um desfecho tão emocionante quanto histórico. O percurso, composto por 13 obstáculos e 16 esforços, apresentou uma altura máxima de 1,60 metros, exigindo o máximo rigor técnico aos conjuntos em competição.

A vitória coube à amazona neerlandesa Kim Emmen, que montou Imagine N.O.P., um KWPN de 13 anos. Foi a única concorrente a realizar um duplo percurso sem faltas, garantindo assim a primeira vitória da sua carreira num Grande Prémio, um feito de grande destaque no panorama internacional.

O segundo lugar ficou para o francês Julien Epaillard, montando Donatello d’Auge. Apesar de terem sido mais de um segundo mais rápidos no desempate (32,61 segundos), uma falta num obstáculo afastou-os da vitória.

Na terceira posição classificou-se o belga Pieter Devos com Casual DV Z, também com uma falta no desempate, mas assegurando o lugar no pódio graças ao tempo de 34,50 segundos.

Em grande plano esteve o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, que alcançou um excelente quarto lugar com a égua KWPN Karonia L. O conjunto realizou um percurso inicial sem faltas e registou 8 pontos no desempate, concluindo com o tempo de 34,24 segundos. Uma prestação de alto nível, que confirma a consistência e competitividade do cavaleiro português.

Este resultado reforça as boas perspetivas de Rodrigo Giesteira Almeida para a próximas prova, nomeadamente a qualificativa da Taça do Mundo, este domingo.

