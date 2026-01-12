CSI-W Basileia: Richard Vogel vence a etapa suíça (VÍDEO)

Richard Vogel (GER) e o extraordinário United Touch S deram uma verdadeira lição de precisão e rapidez para conquistar uma vitória convincente na Longines FEI Jumping World Cup™, disputada este domingo em Basileia (SUI). A dupla completou o desempate em 40,12 segundos, superando Kim Emmen (NED) e Imagine N.O.P., vencedores do Grande Prémio de sexta-feira, que terminaram em segundo lugar com o tempo de 41,55 segundos.

O terceiro posto foi assegurado por Johan-Sebastian Gulliksen (NOR) e Equine America Harwich VDL, a única outra combinação a alcançar dois percursos sem faltas, concluindo o desempate em 46,85 segundos.

O cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida terminou esta prova na 26.ª posição, montando Karonia L, após somar oito pontos de penalização no percurso inicial.

Com oito etapas já disputadas na Longines FEI Jumping World Cup™ – Liga da Europa Ocidental, Richard Vogel lidera agora a classificação geral com 56 pontos, à frente de Willem Greve (NED), que ocupa o segundo lugar com 52 pontos. Julien Epaillard sobe ao terceiro posto, com 46 pontos, enquanto Max Kühner (AUT) segue em quarto, com 45 pontos. O pódio alcançado hoje permitiu ainda a Johan-Sebastian Gulliksen ascender ao quinto lugar, com 40 pontos, sendo Daniel Deusser (GER) o sexto classificado, com 38 pontos.

Rodrigo Giesteira Almeida ocupa actualmente o 17.º lugar da classificação da Taça do Mundo, entre 72 participantes, totalizando 24 pontos.

A Longines FEI Jumping World Cup™ – Liga da Europa Ocidental prossegue agora em Leipzig, que recebe a nona etapa das qualificativas da temporada 2025/2026, a 18 de Janeiro. Amesterdão será palco da décima etapa, marcada para 25 de Janeiro de 2026, seguindo-se Bordéus, anfitriã da 11.ª etapa (de um total de 13), agendada para 8 de Fevereiro de 2026.

Resultados AQUI

Ranking Taça do Mundo AQUI