CSI La Coruña: 7 Portugueses inscritos

De 5 a 7 de dezembro, o Centro Equestre Casas Novas em Arteixo (A Coruña) recebe o CSI5*-W, uma etapa-chave da Liga Europeia Ocidental da Taça do Mundo FEI. O evento reunirá alguns dos cavaleiros mais competitivos do circuito internacional de saltos de obstáculos para um fim de semana de competição ao mais alto nível.

A liderar a lista de participantes está Gilles Thomas (Bélgica), atualmente 5.º do ranking mundial da FEI. Thomas regressa a Casas Novas depois de conquistar ouro por equipas e bronze individual no Campeonato da Europa deste verão, além de se ter tornado o cavaleiro mais jovem de sempre a vencer o Longines Global Champions Tour em 2024.

Thomas enfrentará forte concorrência de cavaleiros como Julien Epaillard (França), n.º 10 mundial e atual campeão da Taça do Mundo na Basileia, e Simon Delestre (França), 18.º do ranking, que chega em excelente forma após vencer o Grande Prémio 5* no Mónaco. Max Kühner (Áustria), 23.º do mundo e campeão da LGCT 2024, também competirá, procurando melhorar a sua classificação antes da Final da Taça do Mundo.

O contingente internacional é ainda reforçado por nomes de topo como Edwina Tops-Alexander (Austrália), Thibault Philippaerts (Bélgica), Jack Whitaker (Reino Unido), Philipp Weishaupt (Alemanha), Joseph Stockdale (Reino Unido), Henrik von Eckermann (Suécia), Marcus Ehning (Alemanha), Robert Whitaker (Reino Unido) e Wilma Hellström (Suécia).

Portugal será representado no CSI5*-W por Rodrigo Giesteira Almeida (GB Diamantina), Molly Bravo (HHS Ice Fli e HHS Tiokyo) e Duarte Seabra (Fernhill Leonardo e Dourados 2), enquanto Ângela Carvalho (Fire Loops 2 M), Luís Alexandre Ferreira (Ontario e Paula M5) e Martim Portela de Morais (Daiquiri CC) alinham no CSI1*.

