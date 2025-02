CSI Andalucía Sunshine Tour: Hugo Tavares sobe ao primeiro lugar do pódio

Na ultima quinta-feira (06), Hugo Tavares brilhou ao vencer a prova ao cronómetro do Big Tour (1,35m) com a égua Berlouke Al Z em Vejer de La Frontera que contou com a participação de 93 conjuntos.

Também na quinta-feira, Bernardo Ladeira foi segundo classificado montando Kings Lady na Medium Tour com obstáculos a 1,30m do CSI4* em Vejer de La Fronteira. Venceu a prova Roy van Beek com Celebrity enquanto o irlandês Cathal Daniels e Candy completaram o pódio.

Adir Dias de Abreu continua a registar bons resultados, na sexta-feira ficou em décimo com o garanhão Hanoveriano Christian’s Chacco na prova ao cronómetro do Small Tour (1,40m) e com Harry Josilmar alcançou o oitavo lugar na sexta e sábado no Classic Tour (1,30m).

Neste sábado, Molly Hughes Bravo com HhS Tokyo terminou o Pequeno Grande Prémio (1,45m) num honroso décimo quinto lugar penalizando apenas 1 ponto por excesso de tempo entre 72 participantes.

Resultados completos AQUI