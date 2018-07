CSI 4* da Coruña arranca esta sexta-feira

O Centro Hípico Casas Novas na Coruña, Espanha, recebe a partir desta sexta-feira e até domingo, 22 de Julho, a 36ª edição do Concurso de Saltos Internacional.

Este concurso foi eleito por alguns responsáveis federativos como preparatório para os conjuntos argentinos, portugueses e espanhóis que, de 11 a 23 de Setembro, participam nos Jogos Equestres de Tryon, Carolina do Norte, EUA. Assim, a pista exterior de Casas Novas, muito semelhante à pista canadiana e à pista do LGCT de Valkenwaard, será palco de um dos últimos eventos que servirá de observação para o Mundial para muitos cavaleiros que vão disputar as 9 provas programadas ao longo das três jornadas.

O contingente português terá uma representação, encabeçada por Luís Sabino Gonçalves, medalha de ouro por equipas em Barcelona e vencedor do Grande Prémio do CSIO de Lisboa 2018, Martim Portela de Morais, Marina e António Frutuoso de Melo, Hugo Carvalho e Hugo Tavares.

Estão inscritos 60 cavaleiros e cerca de 130 cavalos de 16 países, desde a Itália, Austrália, Argentina, Canadá, Coreia, México, Nova Zelândia, entre outros. Entre estes, estão os holandeses Gerco Schroeder, Eric van der Vleuten, Lisa Nooren, vencedora do Grande Prémio de Casas Novas em 2016 e o campeão do mundo em 2020, o belga Philippe Lejeune, Katharina Offel e Samantha Mcintosh, entre outros.

