Crowdfunding leva atletas da Paradressage a Segóvia 8 Maio, 2019 7:05

Encerrou nesta segunda-feira, o crowdfunding promovido pela Al Equine e AEJC para apoiar os cavaleiros da Cardiga Paradressage Team

Com a última prova internacional em território nacional a ser cancelada, nomeadamente o CDI de Ponte de Lima, todos os cavaleiros de Paradressage terão agora que se deslocar ao estrangeiro na totalidade de provas para conseguir os mínimos para participar no Campeonato da Europa em Roterdão, onde irão representar Portugal.

Embora alguns atletas de Paradressage aufiram do apoio do Comité Paraolímpico, os cavaleiros da Cardiga Paradressage Team dos Jogos Santa Casa da Misericórdia, e de outros sponsors, como é o caso do Cardiga Paradressage Team, que conta com o apoio dos Jogos Santa Casa, as deslocações ao estrangeiro exigem um esforço adicional ao orçamento, que previa apenas as participações em Portugal. Para além disso os atletas de equitação adaptada têm necessidades especiais e outras contingências, cujos apoios que mesmo existindo têm dificuldade em cobrir.

Foi precisamente com o intuito de colmatar estas despesas extraordinárias que Mónica Mira, médica veterinária e proprietária da Al Equine, uma empresa dedicada aos equinos sediada em Évora, solidária com a causa decidiu lançar uma campanha de crowdfunding. Como a própria refere em conversa com a Equisport “A ideia surgiu após a Equisport ter noticiado a desilusão da Maria de Lurdes Cardiga, presidente da direcção da Academia J Cardiga, pelo cancelamento de várias provas internacionais, que no presente momento se estende a todas as provas calendarizadas para 2019. Em conversa com alguns amigos, um deles sugeriu a ideia crowdfunding. Contactei então directamente a Lurdes e desafiei-a a montar o crowdfunding, que concordou de imediato e nós montámos a campanha. Infelizmente conseguimos apenas atingir apenas uma parte do montante necessário. Ainda assim foi em termos pessoais extremamente recompensador ver a mobilização que se gerou, por vezes até de pessoas das quais não esperava, mas principalmente conhecer e dar uma pequena contribuição a estes cavaleiros, cuja força de vontade é um exemplo para todos nós!!”

O montante angariado será de imediato utilizado para fazer face às despesas da prova internacional CDI de Segóvia, onde os cavaleiros Inês Alemão Teixeira, Rita Lagartinho e José Neves irão competir já no próximo fim de semana, a quem desde já desejamos a maior sorte!

Aqueles que pretendam continuar ou que tenham deixado passar o prazo do crowdfunding podem ainda fazê-lo directamente para a conta solidária da Cardiga Paradressage Team: PT 50.0036.0019.99100078054.31