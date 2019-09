Critérios de Cavalos Novos de Ensino 2019 e Final do Campeonato Regional de Lisboa – Resultados 22 Setembro, 2019 19:20

A Companhia das Lezírias com o apoio da FEP recebeu este fim-de-semana (21 e 22) os critérios de Cavalos Novos de Ensino 2019, a final do Campeonato Regional de Lisboa e Vale do Tejo e a última jornada qualificativa da Taça de Portugal de Ensino.

CRITÉRIOS DE CAVALOS NOVOS

Os Critérios de Cavalos Novos de Ensino de 4, 5, 6 e 7 anos, reuniram 20 conjuntos. Destaque para o reprodutor de mérito Rubi AR, cujos descendentes, Lord Hit, Imperador dos Cedros, Irão e Iraque foram premiados com honrosas medalhas conforme demonstram os resultados.

CAVALOS DE 4 ANOS – 12 participantes

Medalha de Ouro para o PD Lord Hit (Rubi x Hit Parade por Sandro Hit) do criador e proprietário Coudelaria Ferraz da Costa montado por Gonçalo Carapau ao conseguir a excelente média final de 74,666% (71,933% + 77,400%). A égua Hanoveriana Fürstin Laura (x Fürstenball) (criador e proprietário Sofia Salazar Leite), montada por Ricardo Ramalho conquistou a Medalha de Prata nesta classe com a média de 73,234% (67.667% +78,800%). Medalha de Bronze para o Lusitano Lancelot do Monte (Campeador x Quimera por Pyrus) do criador e proprietário Quinta do Monte Possolos Lda. montado por João Embaixador (69,200 + 75,200%) média final 72,200%.

CAVALOS DE 5 ANOS – 4 participantes

Medalha de Ouro para a égua Hanoveriana Firefly (Fürst Romancier x Gloria por De Niro) montada por Mateus Sousa Abecassis que alcançou a média final de 77,900% (77,600 + 78,200%). Prata para o PSL Japão (Escorial x Dama do Pinheiro por Peralta Pinha) do criador e proprietário Fine Horses Criação e Equitação Desp. Lda. montado por Raquel Falcão (74,000% + 77,600%) com a média final 75,800% enquanto o Lusitano Jenjibre (Jacaré II x Xelna por Nabuco) da Coudelaria de Alter e propriedade de Francisco Chaves Fraga, montado por Francisco Fraga recebeu o bronze (74,200% + 73,600%), média final 73,900%.

CAVALOS DE 6 ANOS – 3 participantes

O Lusitano Imperador dos Cedros (Rubi x Cortiça por Hostil) do criador e proprietário da Coudelaria dos Cedros conquistou o Ouro nesta classe (78,800% + 77,800%) média final 78,300% montado por Vasco Mira Godinho. Rita Ralão Duarte com Irão (Rubi x Oxalis da Meia Lua por Xaquiro) criador e proprietário Dr. Pedro Ferraz da Costa foi Medalha de Prata com a média final de 74,00% (72,200% + 75,800%) enquanto Iraque (Rubi x Aguarelo por Regalo) do criador Dr. Pedro Ferraz da Costa e propriedade de LST Equestrian recebeu o Bronze montado por Luciana Inácio (72,000% + 68,800%) média 70,400%.

CAVALOS DE 7 ANOS – 1 participante

Esta classe apenas contou com a participação de António Alvadia com Fany Plus que alcançou a média final de 66,255% (67,882% + 64,629%).

VENCEDORES DO CAMPEONATO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

Renata Ferreira da Costa com Arco Iris foi a vencedora no escalão Preliminar conseguindo a média final de 65,267%. Na Elementar apenas com uma participante, Leonor Velez de Mello com Zig Zag Qta. do Tagu pontuou 62,333%. Na reprise Media com 3 participantes, venceu Beatriz Antunes da Costa com Isquivo das Lezírias (65,143%) enquanto no escalão Complementar o vencedor foi Diogo Valeriano Oliveira com Habibe (63,875%).

O júri foi composto por Dra. Claudia Matos (presidente), Michelle Rosa Santos, Francisco Abecassis e Miguel Gonçalves.

Resultados completos AQUI