Critério de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos – Alteração de datas… 15 Setembro, 2021 13:10

A Federação Equestre Portuguesa informa que por razões climatéricas e em consonância com a CO dos Critérios Nacionais de Cavalos Novos (Obstáculos) estes, terão lugar entre os dias 17 e 19 de Setembro no Centro Hípico de Coimbra, decorrendo apenas em três dias e não em quatro conforme anunciado, o que implica menos um dia de descanso para os cavalos novos.

Para esta grande competição da criação cavalar, ficaram apurados 135 cavalos, sendo 23 cavalos de 4 anos, 52 cavalos de 5 anos e 60 cavalos de 6 anos esperando-se um grande momento desportivo e do desenvolvimento da criação portuguesa, cada vez com maior importância no nosso País.

Haverá ainda provas para cavalos de 7 Anos mas que não necessitam de qualificação prévia.

Sendo um acontecimento hípico ligado à criação, a Federação Equestre Portuguesa informa que nos 4 anos os cavalos apurados, em termos de origem dividem-se da seguinte forma:

Cavalos de 4 Anos

7 Cavalos inscritos no livro do Português do Desporto



5 cavalos da raça cruzado português

4 Cavalos da raça KWPN

1 cavalo Sela Francê

1 cavalo Zangersheide

1 cavalo Warmblood

1 PSL

3 de raça não especificada

Listagem AQUI



Cavalos de 5 Anos

8 cavalos registados no Livro Português de Desporto

8 Cavalos Cruzado Português

8 cavalos KWPN

8 Cavalos Zangersheide

7 sela francês

4 Holsteiner

2 Oldenburger

2 SBS

1 Warmblood

3 de raça não especificada

Listagem AQUI



Cavalos de 6 Anos

Nos 6 anos podemos contar com,

14 Cavalos da raça KWPN,

9 cavalos Português de Desporto

8 Zangersheide

7 Cruzado Português

7 sela francês

3 BWP

2 Oldenburger

1 Westfalien

1 Hanoveriano

1 Holsteiner

1 ISH

6 de raça não especificada

Listagem AQUI

As inscrições de todos os conjuntos terão de ser efetuadas através do formulário (site FEP) e remetidas para o e.mail da Federação Equestre Portuguesa joana.reis@fep.pt para validação.