Crininhas está de volta à Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre vai realizar no próximo dia 27 de maio, sexta-feira, às 21.30, a Gala “Esplendor da Arte Equestre” e, no dia 1 de junho, às 12h00, para assinalar o Dia da Criança, levará ao Picadeiro Henrique Calado um espetáculo especialmente destinado a crianças e famílias.

“Crininhas” é um espetáculo concebido para dar a conhecer aos mais novos o universo da Alta Escola Equestre Portuguesa. Através da narração de um conto, que tem como protagonista um jovem cavalo que ingressa pela primeira vez na Escola, o público fica a conhecer, de um modo simples, as explicações para os diferentes números, quadros e exercícios que os cavalos e os cavaleiros praticavam no tempo dos reis e das rainhas. Uma maneira descomplicada para dar a conhecer a secular arte equestre portuguesa, ao mesmo tempo que se evocam valores importantes como a família, a amizade, a disciplina, a entreajuda e o espírito de sacrifício.

No dia 1 de junho, a Escola abre as portas ao público mais cedo, às 11h00, de forma a permitir uma visita às cavalariças do Páteo da Nora, onde as crianças e as suas famílias poderão interagir com cavalos e cavaleiros, seguindo-se o espetáculo no Picadeiro Henrique Calado, às 12h00.

A entrada é livre para crianças até aos 5 anos e os bilhetes podem ser adquiridos em arteequeste.pt, na bilheteira do Picadeiro Henrique Calado, ou nos locais habituais.

Até lá, o público pode visitar diariamente a Escola Portuguesa de Arte Equestre e assistir às “Manhãs da Arte Equestre”, as apresentações regulares que acontecem de terça-feira a sábado, entre as 11:00 e as 13:00 e, na próxima sexta-feira, dia 27 de maio, às 21h30, à Gala “Esplendor da Arte Equestre”.