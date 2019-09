Criadores do Puro Sangue Lusitano já podem exportar para Arábia Saudita 7 Setembro, 2019 14:16

Os criadores portugueses de cavalos já podem exportar para a Arábia Saudita e estão em curso as negociações com mais seis países, como a Índia e a China, anunciou o Ministério da Agricultura no dia 14 de Agosto.

Os criadores nacionais de cavalos podem, a partir de agora, exportar para a Arábia Saudita. Trata-se de um importante mercado, junto do qual Portugal manifestou interesse em 2018, tendo o processo ficado agora concluído, apenas um ano após o início das negociações”, avançou, em comunicado, o Governo.

Com a Arábia Saudita, sobe para 58 o número de mercados abertos pelo executivo, que viabilizam a exportação de 227 produtos, 172 dos quais de origem animal e 55 de origem vegetal.

Este mercado junta-se ao de El Salvador e ao da Malásia, para os quais os criadores portugueses de cavalos já podiam exportar.

Por outro lado, estão em curso as negociações com mais seis países, entre os quais Índia e China.

“Para dar início às operações de exportação para países terceiros é geralmente necessário estabelecer as condições e requisitos sanitários com as autoridades competentes dos países de destino”, indicou o ministério tutelado por Capoulas Santos.