Criadores do Cavalo de Raça Luso-Árabe reúnem-se para iniciativa inédita 13 Novembro, 2018 6:22

Na Feira Nacional do Cavalo, mais conhecida por Feira da Golegã, decorreu no passado Sábado, dia 10 de Novembro a Apresentação da Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA), recentemente criada, com sede no Concelho de Coruche e que já conta com cerca de uma centena de associados.

Esta raça de cavalos Luso-Árabes tem vindo a ganhar cada vez mais notoriedade e adeptos, a nível nacional e mesmo internacional, pelas suas características e potencialidades, destacando-se a sua flexibilidade, generosidade e versatilidade.

Esta primeira iniciativa oficial da ACRLA coincidiu, como não poderia deixar de ser, com a Feira Nacional do Cavalo e a convite do Exmo Senhor Presidente da Câmara da Golegã Dr. José Veiga Maltez.

Os dois cavalos luso-árabes homenageados foram:

GOYA de João Moura JR. do criador Saúl D`Almeida, considerado o melhor cavalo Luso-Árabe de 2018, e JOSELITO, do criador Sociedade das Silveiras, de Manuel Braga, eleito melhor cavalo reprodutor da raça Luso-Árabe.

A cerimonia terminou com um agradecimento especial a todos os criadores que contribuíram para o desenvolvimento do cavalo de raça Luso-Árabe, assim como a todas as entidades estatais que sempre apoiaram esta Associação no progresso de uma raça tão promissora, destacando-se o Presidente da Câmara Municipal de Coruche Exmo senhor Dr. Francisco Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal da Golegã Exmo senhor Dr. José Veiga Maltez e o Presidente da Federação Equestre Portuguesa Exmo senhor Dr. Manuel Cidade Moura.

A Gala de Homenagem ao Cavalo Luso-Árabe terminou com uma volta de honra, onde os melhores exemplares da raça fizeram o gosto de inúmeros espectadores.

PR