Criação de Cavalos Lipizzan já é Património da Humanidade (UNESCO)

A tradição envolvida na criação dos cavalos de raça Lipizzan já é Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), informam os representantes da ANSA que estão reunidos em Rabat, Marrocos.

A candidatura aprovada esta quinta-feira (01/12) envolveu oito países: Áustria, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Itália e Romênia.

O cavalo Lipizzan (ou Lipicanec em esloveno, originário de Lipica no sul da Eslovénia) surgiu no século XVIII de um cruzamento de cavalos mestiços de napolitanos, cavalos árabes e 5 garanhões andaluzes selecionados e importados de Espanha. Esta fórmula perfeita deu origem a uma raça que demonstra a “haute école” de movimentos do adestramento clássico e foi popularizado pela Casa de Habsburgo no século XVIII. Diz-se que a escola espanhola de equitação de Viena, fundada em 1729, é uma homenagem ao garanhões andaluzes formadores desta raça, e que escolheu a localização da região eslovena de Karst por ter condições de solo e clima ideais, semelhantes às do sul de Espanha.