CPEDI3* Somma Lombrado: Sara Duarte conquista prata em Itália 20 Junho, 2017 20:45

A atleta bi-paralimpica Sara Duarte, com Daxx du Hans, conquistou 2 medalhas de prata e uma de bronze, no CPEDI3* que se realizou de 15 a 18 de Junho 2017, em Itália.

Portugal participou na competição internacional com três conjuntos, da Academia Equestre João Cardiga, Sara Duarte/ Daxx, Inês Alemão Teixeira/ Lycomede e João Castelo, com Giraldo da Sernadinha. Este último conjunto, em estreia internacional.

O grupo, chefiado por João Pedro Cardiga, classificou esta participação de: – “Muito positiva, apesar de não terem sido alcançados todos os objetivos propostos, nomeadamente a qualificação para o Europeu, da Inês e do João. O primeiro aspeto positivo, foi a evolução do conjunto DAXX/Sara, que já começa a estar no bom caminho, necessitando de melhorar detalhes. Segundo, pela “reclassificação” funcional, do atleta João Castelo que, após análise dos técnicos do IPEC, confirmaram a nossa primeira avaliação e passou para o Grau II, o que o vai ajudar muito a nível do equilíbrio. Por ultimo, a confirmação do enorme potencial da atleta Inês que, com mais experiência e trabalho, será um elemento precioso na equipa portuguesa”. Parabéns a todo o grupo, sem esquecer os motoristas Luís Pinto e Ricardo, a quem agradecemos a polivalência e disponibilidade para ajudar”.

Este ano, a competição atingiu um número recorde de participantes. No total, 53 conjuntos de 11 nações – Áustria, Brasil, Croácia, França, Rússia, Itália, México, Portugal, República Checa, Suíça e Uruguai.

A participação dos atletas portugueses, em Itália, foi apoiada pelos Jogos Santa Casa, FEP e pela campanha “1€x2.500 Amigos = 1 Sonho a galope” (até Itália), divulgada através das redes sociais e que envolveu toda a sociedade civil, em especial os associados da Academia Equestre João Cardiga-AEJC.

