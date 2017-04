CPEDI*** Deauville: Portugal foi quinto classificado no Campeonato Internacional de Paradressage em França 2 Abril, 2017 21:49

O 7º CPEDI de Deauville que decorreu no Polo International du Cheval em Deauville, França, reuniu 49 participantes de 18 países cujo objectivo era conquistar um triunfo na prova por equipas e um dos 10 títulos individuais assim como alcançar o apuramento para os Campeonatos da Europa que irão decorrer em Gotemburgo este ano.

Após a primeira jornada, a formação da Grã Bretanha composta apenas por amazonas: Sophie Wells, Suzanna Hext, Erin Oxford e Susanna Wade venceu a prova por equipas com 431,671 pontos deixando o segundo lugar para a formação da Itália composta por Sara Marganti, Alessio Corradini, Francesca Salvade e Frederico Lunghi (418,514 pontos). O bronze ficou com a equipa da casa representada por José Letartre, Thibault Stoclin, Léa Sanchez e Celine Gemy que totalizaram 403,632 pontos.

Portugal com uma equipa composta por Constança Claro, Inês Alemão Teixeira, Sara Duarte e Ana Mota Veiga terminou na quinta posição. A grande novidade foi a presença de 5 conjuntos nacionais, que tornaram possível a representação de uma equipa.

Destaque para os resultados de Sara Duarte com Daxx du Hans, ao ficar em 4º lugar na prova Freestyle Grau II (65,400%) e Ana Mota Veiga com Convicto que alcançou o 7º lugar na reprise Freestyle, Grau I com a média de 66,167%.

Ana Mota Veiga / ConvictoSara Darte/Daxx du Hans e Ana Mota Veiga/Convicto conseguiram, assim a qualificação para o Campeonato da Europa, que se realizará de 22 a 27 de Agosto, na Suécia. Os restantes conjuntos terão que continuar o seu trabalho, tendo já prevista a participação no CPEDI3* de Itália, de 15 a 18 de Junho, deste ano.

Todos os elementos consideraram esta participação muito positiva, pela experiência e aprendizagem adquiridas e alguns objectivos alcançados, nomeadamente, a qualificação para o europeu de alguns conjuntos e a obtenção da classificação funcional dos novos atletas, como foi o caso do João Castelo e Maria Constança Claro, classificados nos Graus 3 e 5, respectivamente.

Sara Duarte, chefe da equipa Cardiga afirmou: -“Assim terminámos este internacional em Deauville, satisfeitos com a nossa prestação destes últimos dois dias! No primeiro dia, infelizmente, o Daxx teve uma reacção inesperada que nunca tinha tido até então mas é assim mesmo neste desporto. O balanço, assim como os feedbacks dos juízes, é bastante positivo nestas primeiras andanças do Daxx, fora do nosso “Portugalinho”, por isso é continuar o nosso trabalho porque estamos no rumo certo! Muito obrigada a todos que fazem com que tudo isto continue a ser possível e a todos que nos acarinham e apoiam sempre com uma palavra de força e incentivo, sem dúvida que se assim não fosse, seria tudo muito mais difícil! Obrigada!

“Esta foi mais uma vitória do extraordinário empenho de toda uma equipa, que se encontra determinada em concretizar o projecto “CAVALGAR ATÉ TOKYO 2020”. Afirmou João Pedro Cardiga, responsável pelo Team Cardiga.

Resultados