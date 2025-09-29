CPCO 2025: Rafael Dinis Rocha é o novo Campeão Nacional de Obstáculos

Rafael Dinis Rocha sagrou-se esta segunda-feira (29) Campeão Nacional de Saltos de Obstáculos, ao vencer a terceira e decisiva classificativa do Campeonato de Portugal (CPCO), disputado no Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

Montando o cavalo CDE Lezo, Rafael Rocha chegou à terceira classificativa no 4.º lugar da geral, mas conseguiu uma prestação notável na última prova. Com um percurso limpo e consistente (7,55 pontos), assegurou pela primeira vez a medalha de ouro, coroando uma participação marcada pela determinação e destreza.

A grande surpresa da competição foi a reviravolta na classificação. O campeão em título, Rodrigo Giesteira Almeida (U2 Westleven Z), partiu para a final na liderança com zero pontos, mas acabou por penalizar 8 pontos na primeira mão da última classificativa, cedendo assim o título, contentando-se com a Medalha de Prata.

O pódio ficou completo com João Pedro Gomes, que, montando a égua Candice Van Het Hulgenrode Z, assegurou a medalha de bronze (12,8pts).

No 4.º lugar, ficou António Matos Almeida com Fernando Z (5.36-8-0-1 pontos), seguido de Ricardo Gil Santos com K Le Coupe Parisol, que se classificou em 5.º lugar (3.64-4-4-3 pontos). A fechar o top 6, esteve Mário Prieto, montando Doriano De Blondel, que terminou em 6.º lugar (3.47-4-0-8 pontos).

Os resultados dos campeonatos ficaram assim ordenados:

CPCO – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos 2025

🥇Rafael Dinis Roca / Lezo

🥈Rodrigo Giesteira Almeida / Westleven Z

🥉João Pedro Gomes / Candice Van Het Hulgenrode Z

CPV – Campeonato de Portugal de Veteranos

🥇Cor Adriano Torrao Cristiano / Paris F

🥈Bernardo Costa Cabral / Izzie

🥉Nuno Belchiorinho / Grimaldi

CPJC – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Jovens Cavaleiros

🥇Madalena Eloy / Forestelle Des Cinq Chenes

🥈Daniela Pereira Rodrigues / Folds Lord Lux

🥉Peter Lennon / Inspector

CPCE – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Elite

🥇Luís Alexandre Dolgner Ferreira / Jalalabad De Reve

🥈Eduardo Netto de Almeida / Clinton du Temple

🥉Jorge Escudeiro / Fantome

CPCC – Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico

🥇Sara Ferreira Pinto, POR / Cooper 149

🥈João Nuno Oliveira / Namibie Van De Ziertfort

🥉Tania Campeão / Playboy for Pleasure

CPJUV – Campeonato de Portugal de Cavaleiros da Juventude Júniores

🥇Alice Rocha Laruça / Karim

🥈Diana Ferreira Pinto / Action Boy Z

🥉Salvador Barros Catela / Fairplay de Galike

Pré-Juniores

🥇Vera Ferreira Pinto / Cortino 46

🥈Santiago Escudeiro / Pherigosa

🥉José Maria Antunes dos Reis / Nariva

Juvenis

🥇Matilde Correia Rodrigues / Inzaghi Z

🥈Barbara Elias Ell / Cuz I Can – S

🥉Eduarda Mendes Fertuzinhos / Manhattan

Pré-Juvenis

🥇Teresa Barros Catela / Hahiti

🥈Simão Madeira / Chiantifex

🥉Sofia Gassmann Lopes / Figaro D

Iniciados

🥇Francisca Gomes Silva / Eviola

🥈Carolina Franco de Sousa / Treizieme De Courthoe

🥉Santiago Faleiro / H2O

