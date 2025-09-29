CPCO 2025: Rafael Dinis Rocha é o novo Campeão Nacional de Obstáculos
Rafael Dinis Rocha sagrou-se esta segunda-feira (29) Campeão Nacional de Saltos de Obstáculos, ao vencer a terceira e decisiva classificativa do Campeonato de Portugal (CPCO), disputado no Centro Hípico do Porto e Matosinhos.
Montando o cavalo CDE Lezo, Rafael Rocha chegou à terceira classificativa no 4.º lugar da geral, mas conseguiu uma prestação notável na última prova. Com um percurso limpo e consistente (7,55 pontos), assegurou pela primeira vez a medalha de ouro, coroando uma participação marcada pela determinação e destreza.
A grande surpresa da competição foi a reviravolta na classificação. O campeão em título, Rodrigo Giesteira Almeida (U2 Westleven Z), partiu para a final na liderança com zero pontos, mas acabou por penalizar 8 pontos na primeira mão da última classificativa, cedendo assim o título, contentando-se com a Medalha de Prata.
O pódio ficou completo com João Pedro Gomes, que, montando a égua Candice Van Het Hulgenrode Z, assegurou a medalha de bronze (12,8pts).
No 4.º lugar, ficou António Matos Almeida com Fernando Z (5.36-8-0-1 pontos), seguido de Ricardo Gil Santos com K Le Coupe Parisol, que se classificou em 5.º lugar (3.64-4-4-3 pontos). A fechar o top 6, esteve Mário Prieto, montando Doriano De Blondel, que terminou em 6.º lugar (3.47-4-0-8 pontos).
Os resultados dos campeonatos ficaram assim ordenados:
CPCO – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos 2025
🥇Rafael Dinis Roca / Lezo
🥈Rodrigo Giesteira Almeida / Westleven Z
🥉João Pedro Gomes / Candice Van Het Hulgenrode Z
CPV – Campeonato de Portugal de Veteranos
🥇Cor Adriano Torrao Cristiano / Paris F
🥈Bernardo Costa Cabral / Izzie
🥉Nuno Belchiorinho / Grimaldi
CPJC – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Jovens Cavaleiros
🥇Madalena Eloy / Forestelle Des Cinq Chenes
🥈Daniela Pereira Rodrigues / Folds Lord Lux
🥉Peter Lennon / Inspector
CPCE – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Elite
🥇Luís Alexandre Dolgner Ferreira / Jalalabad De Reve
🥈Eduardo Netto de Almeida / Clinton du Temple
🥉Jorge Escudeiro / Fantome
CPCC – Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico
🥇Sara Ferreira Pinto, POR / Cooper 149
🥈João Nuno Oliveira / Namibie Van De Ziertfort
🥉Tania Campeão / Playboy for Pleasure
CPJUV – Campeonato de Portugal de Cavaleiros da Juventude Júniores
🥇Alice Rocha Laruça / Karim
🥈Diana Ferreira Pinto / Action Boy Z
🥉Salvador Barros Catela / Fairplay de Galike
Pré-Juniores
🥇Vera Ferreira Pinto / Cortino 46
🥈Santiago Escudeiro / Pherigosa
🥉José Maria Antunes dos Reis / Nariva
Juvenis
🥇Matilde Correia Rodrigues / Inzaghi Z
🥈Barbara Elias Ell / Cuz I Can – S
🥉Eduarda Mendes Fertuzinhos / Manhattan
Pré-Juvenis
🥇Teresa Barros Catela / Hahiti
🥈Simão Madeira / Chiantifex
🥉Sofia Gassmann Lopes / Figaro D
Iniciados
🥇Francisca Gomes Silva / Eviola
🥈Carolina Franco de Sousa / Treizieme De Courthoe
🥉Santiago Faleiro / H2O
Resultados completos AQUI