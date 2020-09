CPCO 2020: João Marquilhas vence a primeira classificativa 24 Setembro, 2020 22:43

Começaram esta quinta feira, o Campeonato de Portugal do Cavaleiro de Obstáculos (CPCO), o Campeonato de Portugal de Amadores (CPAM) e o Campeonato de Veteranos (CPAVSO) no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, em Leça da Palmeira. Paralelamente realiza-se um CSN-B.

Triunfo da dupla, João Marquilhas e Glamour ES, na primeira classificativa do CPCO.

Tratando-se de uma prova de velocidade, esta primeira classificativa contou com 21 conjuntos em competição e ficou marcada pelos percursos de João Marquilhas com Glamour ES (66,85s) em 1º lugar, sem faltas na Caça, de Martim Portela de Morais com Inco van den Bisshop (72,33s) em 2º lugar, de Hugo Carvalho Ferreira com Vichy du Puits (74,67s), em 3º lugar, de António Matos Almeida com LCC Saphire (75,09s), em 4º lugar e de Ivo Miguel Carvalho com Gaiato C (75,68s).

Resultados AQUI

CPAM: Nelson José Bessa Neto assume a liderança nos Amadores

A primeira classificativa do Campeonato de Portugal de Amadores contou com 16 conjuntos.

Nelson Bessa Neto com Gaiata venceu a primeira classificativa tendo registado o melhor tempo na prova de velocidade (76,21s). João Pinto Almeida ocupou o segundo lugar do pódio com Goran Van Berkenbroek (76,29s), e Gonçalo Laurent foi 3º classificado com Hannan Wetts (81,80s).

Resultados AQUI

CPAV: Manuel José Guedes vence a primeira classificativa nos Veteranos

Alinharam na primeira classificativa do Campeonato de Veteranos apenas 3 conjuntos.

Manuel José Guedes venceu com Verdi a 1ª classificativa tendo registado 71,98s na prova de velocidade.

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI