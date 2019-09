CPCO 2019: Duarte Seabra Campeão Nacional de Saltos de Obstáculos 2019 23 Setembro, 2019 7:48

Duarte Louro Seabra, de 33 anos, é o novo campeão nacional de saltos de obstáculos após uma final muito disputada na Sociedade Hípica Portuguesa neste domingo. Medalha de Prata para João Chuva com HHS Washington e o Bronze para António Matos Almeida com Icarus.

Foi na terceira jornada que Duarte Seabra montando Vegas du Chai conquistou a liderança do campeonato, sendo que para além dele, apenas João Chuva e António Matos Almeida realizaram percursos sem faltas na segunda ronda. Marco Faria e Mello ficou às portas do pódio com Sauleto Landa em 4º lugar, enquanto Mário Prieto com Estoril foi quinto classificado.

RESULTADOS – 19/09 – 22/09/2019

CPCO – Campeonato de Portugal de Cavaleiro de Obstáculos 2019

1º Duarte Louro Seabra – Vegas du Chai – 9,17 pts

2º João Chuva – HHS Washington – 11,52 pts

3º António Matos Almeida – Icarus – 12,56 pts

Neste domingo realizaram-se também três finais na Sociedade Hípica Portuguesa. Antecedeu a do CPCO a de Jovens Cavaleiros com Mandy Mendes Costa a conquistar Ouro com Hamberlins Chilli. Magda Morgado Soares (Decoltaire T) recebeu a Prata e Pedro Rafael Carvalho o Bronze (Donner).

CPJC – Campeonato de Portugal de Jovens Cavaleiros

1º Mandy Mendes Costa – Hamberlins Chilli – 6,84pts

2º Magda Morgado Soares – Decoltaire T – 23,77pts

3º Pedro Rafael Carvalho – Donner – 25pts.

O campeão do Escalão Amador foi Nelson José Bessa Neto (Gaiata) que repetiu o triunfo do ano transacto. Foi acompanhado no pódio por Miguel Silva Santos (Profil des Roches) e Maria Medeiros Pontes (Darling du Poker).

CPAM – Campeonato de Portugal do Cavaleiro Amador

1º Nelson Bessa Neto – Gaiata – 1 ponto

2º Miguel Silva Santos – Profil des Roches – 5,16pts

3º Maria Medeiros Pontes – Darling du Poker – 5,92

Nos Veteranos foi o Coronel Santos Correia (Cockete) que recebeu a Medalha de Ouro. Prata para Manuel Guedes Vilela (Verdi) e o bronze para Nuno Belchiorinho (Carpaccio S).

Campeonato de Portugal de Cavaleiros Embaixadores

1º Coronel Santos Correia – Cockete – 7,11pts

2º Manuel Guedes Vilela – Verdi – 14,91pts

3º Nuno Belchiorinho – Carpaccio S – 19,53pts

Os percursos dos Campeonatos foram assinados por Bernardo Costa Cabral.

Resultados completos AQUI