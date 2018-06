CPCO 2018: Rodrigo Giesteira Almeida é o novo campeão nacional de saltos de obstáculos 25 Junho, 2018 18:16

Rodrigo Giesteira Almeida, de 25 anos, medalha de prata em 2011, conquistou este domingo o título de campeão nacional de saltos de obstáculos montando Hassan van de Wittemoere, após uma final muito disputada na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa. António Matos Almeida com Nikel de Presle, campeão nacional em 2015 e bronze em 2017, foi vice-campeão, enquanto Luís Sabino Gonçalves Medalha de Ouro em 2011 e Prata em 2012, montando Dominka van de Lucashoeve, recebeu o Bronze.

Miguel Viana ficou às portas do pódio com Jorden van Kruishoeve e Martim Portela de Morais foi quinto classificado com Inco VD Bisschop.

Feliz com o seu triunfo e após a entrega de prémios, Rodrigo afirmou: “…tenho quatro participações em campeonatos nacionais até este momento. Duas delas no escalão Júnior em que fui campeão nacional nas duas ocasiões; um campeonato de seniores quando ainda tinha 18 anos em que fui vice-campeão, e este ano, finalmente o sonho concretizou-se, ser campeão nacional. Este triunfo representa muita dedicação e trabalho. É a recompensa de todo o esforço e regularidade dos meus resultados ao longo desta época. Tem um sabor especial por ser no meu país!

Penso que estando lá fora a competir quase todos os fins de semana com os melhores cavaleiros do mundo exige uma enorme disciplina e rigor. O que me dá depois uma confiança acrescida para que os sonhos se possam tornar realidade!

Como treinadores, conto com Albert Voorn, quando surge alguma dúvida ou problema; no dia-a-dia, em casa, tenho Loewie Joppen com quem discuto as minhas ideias. Em concursos, com a equipa nacional, tenho sempre o apoio de Antonis Petris. A maior dificuldade dos campeonatos é saber lidar com a pressão. Cada dia que passa a pressão aumenta e a vontade de ganhar é maior. Ter ganho a segunda classificativa neste campeonato deu-me algum descanso pois fiquei com mais de 4 pontos de diferença para o segundo lugar. Porém, ao conseguir outro zero na primeira mão da final, fez-me acreditar ainda mais que o meu sonho podia tornar-se realidade! Tenho que reconhecer o grande esforço do meu cavalo, que deu ao longo dos três dias, o seu melhor.

A minha maior recomendação para os mais jovens é trabalharem e dedicarem muito tempo às bases equestres e não quererem queimar etapas. Sem a base a estrada é curta, com a base a estrada não tem fim !!

Para 2018/2019, o meu maior objectivo é continuar a melhorar a minha equitação e fazer evoluir os meus cavalos. Quero agarrar todas as oportunidades da melhor forma para honrar e fazer tudo para levar bem alto o nome de Portugal, de que tanto me orgulho.”

RESULTADOS – 21/06 – 24/06/2018

CPCO – Campeonato de Portugal de Cavaleiro de Obstáculos 2018

1º Rodrigo Giesteira Almeida com Hassan van de Wittemoere – 9,59 pontos

2º António Matos Almeida com Nikel de Presle – 10,23 pts

3º Luis Sabino Gonçalves com Dominka van de Lucashoeve – 13,62pts

CPJC – Campeonato de Portugal de Jovens Cavaleiros

1º Bernardo Ladeira com Un Krug Efele – 8 pts

2º Rafael Carvalho com Donner – 25,99 pts

3º Miguel Lourenço Pereira com Cliff – 31,31 pts

CPAM – Campeonato de Portugal do Cavaleiro Amador

1º Nelson Neto com Gaiata – 2,29 pts

2º João Simões Duarte com Flower du West – 4 pts

3º Manuel Gaspar de Barros com Dona do Paço – 5,25 pts



Campeonato de Portugal de Cavaleiros Embaixadores

1º Luis Santos Correia com Cockete – 8,89 pts

2º Manuel Concio Fonseca com Saladin Sabliere – 16 pts

3º Felipa Xara Brasil com Moutard d’Orval – 36 pts

