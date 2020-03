Covid-19: Taça do Mundo de Corridas de Cavalos do Dubai adiada 22 Março, 2020 16:37

A Taça do Mundo da Corrida de Cavalos de Dubai, um dos eventos mais importantes da modalidade com um prémio no valor de 32 milhões de euros marcada para Sábado, 28 de Março, foi adiada devido ao Covid-19 e a evolução da pandemia a nível mundial.

A última prova da noite e o grande final desta 25ª edição da Taça do Mundo (Grupo I) com 2000 metros de distância, contempla um prémio de doze milhões de euros.

Organizada anualmente desde 1996, a partir de 2010, disputou-se na pista de areia do Meydan Racecourse no Dubai, o hipódromo mais luxuoso do mundo nos dias de hoje.

Em 2019, «Thunder Snow» montado por Christophe Soumillon, foi o primeiro cavalo a vencer duas vezes consecutivas, o Dubai World Cup.