Covid-19: Feira do Cavalo de Ponte Lima cancelada 3 Abril, 2020 6:51

Na sequência da ativação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Ponte de Lima, face aos riscos do Covid-19, considerando as indicações da Organização Mundial de Saúde, as recomendações das autoridades de saúde nacionais, a autarquia decidiu cancelar todos os eventos promovidos diretamente pelo Município ou em colaboração com várias entidades, até ao final do mês de Agosto.

Esta medida considera-se fundamental para conter as possíveis linhas de contágio, e assim controlar a pandemia.

Os eventos cancelados são os seguintes:

Abril

18 a 19 de Abril – Fim de Semana Gastronómico da Lampreia

24 a 26 de Abril – VI Expo Saúde/Juventude

24 de Abril a 3 de Maio – Dinossauria Experience em Ponte de Lima

Maio

9 a 10 de Maio – Expo Canina

15 de Maio – Desafio Jovem

22 a 24 de Maio – XII Feira da Caça, Pesca e Lazer

29 de Maio – Abertura do XVI Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima

30 e 31 de Maio – Recriação Histórica

Junho

6 de Junho – Festa da Família – Dia Mundial da Criança

10 de Junho – Vaca das Cordas

11 de Junho – Tapetes Floridos

12 a 14 de Junho – XXX Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais

14 de Junho – Concurso Regional de Dressage

20 de Junho – Marchas de São João

Julho

2 a 5 de Julho – XIV Feira do Cavalo

4 de Julho a 27 de Setembro – Art’In Lima – Mostra de Arte contemporânea

14 de Julho a 13 de Agosto – Festival Percursos da Música

16 a 19 de Julho – XXV Feira do Livro

Agosto

6 de Agosto – Festival Internacional de Folclore

7 a 9 de Agosto – Concurso de Saltos Internacional

7 a 9 de Agosto – XIV Feira dos Petiscos

13 a 16 de Agosto – IV Jogos Equestres de Ponte de Lima

14 a 16 de Agosto – III Loureiro de Ponte de Lima ConVida.

Esperemos que estas medidas possam contribuir para o controle da pandemia e assim permitirmos em segurança, avançar com todos os eventos agora cancelados, em 2021.