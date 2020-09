Covid-19: FEI promete financiamento de € 2.786.350 12 Setembro, 2020 9:19

A FEI promete quase CHF 3 milhões (€ 2.786.350) em financiamento através do fundo “FEI Solidarity” (Solidariedade da FEI).

A FEI vai disponibilizar cerca 3 milhões de francos suíços (€ 2.786.350) através do fundo de desenvolvimento do “FEI Solidarity”, incluindo pouco mais de CHF 1 milhão (€928.600) através do recém-criado Fundo de Ajuda da FEI Covid-19 para as Federações Nacionais que foram severamente afetadas pela actual pandemia.

O novo Fundo de Ajuda foi aprovado pelo Conselho da FEI na sua reunião online de 10 de Setembro. A distribuição de fundos para mais de 40 projetos de Federações Nacionais em 23 países e outras iniciativas de desenvolvimento, seguem para aprovação na Assembleia Geral da FEI de 2020, a realizar online em Novembro.

Foram identificadas um total de 105 das 137 Federações Nacionais como sendo elegíveis para o apoio do Fundo de Ajuda Covid-19, que prestará assistência financeira direcionada para impulsionar as atividades equestres de base nos centros hípicos e escolas de equitação, especialmente no que diz respeito aos cuidados e manutenção dos cavalos.

“A pandemia teve um impacto devastador a nível global e um grande efeito adverso no mundo equestre em geral, mas alguns países, especialmente aqueles que já tinham inicialmente menos recursos económicos, foram atingidos de uma forma especialmente dura”, disse o presidente da FEI, Ingmar De Vos.

“O Fundo de Ajuda Covid-19 irá fornecer uma injeção financeira destinada a manter as atividades equestres nesses países e esperamos que permita que essas comunidades consigam suportar as atuais dificuldades económicas criadas pela pandemia.”