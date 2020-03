Covid-19: Federação Equestre Portuguesa suspende competições até 30 de Abril 16 Março, 2020 19:05

Na sequência da rápida evolução do surto de COVID-19 no nosso país, e de acordo com as orientações do Governo e dos Organismos Internacionais, a Federação Equestre Portuguesa informa que suspende a realização de todas as competições desportivas oficiais até ao próximo dia 30 de Abril de 2020.

Após esta data a FEP procederá a nova análise do Calendário Desportivo.

Em Portugal há 331 pessoas infectadas pelo Covid-19.