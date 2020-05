Covid-19 cancela Palio de Siena

O Palio de Siena, uma das competições desportivas mais tradicionais da Itália que se disputa desde 1644 no Verão, não se realiza em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial.

A decisão foi tomada esta quinta feira numa reunião do prefeito Luigi De Mossi com os representantes das 17 “contrades” (freguesias) da cidade. O Palio acontece anualmente em 2 de Julho e 16 de Agosto, e as corridas deste ano chegaram a ser adiadas para 22 de Agosto e 16 de Setembro, mas tiveram que ser canceladas para evitar aglomerações.

Com origens que remontam à Idade Média, a disputa acontece duas vezes por ano na bela Piazza del Campo, coração do centro histórico de Siena, na Toscânia. Ambas as provas são dedicadas à Virgem Maria.

Entre os 17 cavalos que representam cada freguesia de Siena, 10 são escolhidos para dar três voltas à Piazza del Campo. O vencedor leva para a sua freguesia um estandarte criado especialmente para cada edição do Palio, além da glória de ter derrotado os adversários.