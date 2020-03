Covid-19 cancela Feira do Cavalo Lusitano do Oeste 29 Março, 2020 17:21

A Feira do Cavalo Lusitano do Oeste, que estava marcada para 22, 23 e 24 de Maio, foi cancelada devido ao novo Coronavírus (Covid-19), anunciou, esta quinta-feira, o Presidente da ACPSLO.

” Vem esta Associação, depois de profunda ponderação e análise com as entidades públicas responsáveis pela direcção e gestão do actual momento que o concelho, o País , a Europa e o mundo atravessa, informar todos os interessados, que a Feira do Cavalo Lusitano do Oeste, que iria realizar a sua 9º edição em Maio deste ano não se realizará.

Estamos convictos e esperançados, que debelado este flagelo do COVID 19, voltaremos com reforçado ânimo no ano que vem, 2021″.

Caldas da Rainha, 26 de Março

O Presidente da Direcção

Jorge Sobral, Dr.