«Country Grammer» dá a Dettori a quarta Taça do Mundo do Dubai (VÍDEO)

O epicentro mundial das corridas de cavalos neste sábado (26) foi localizado no Dubai, especificamente no Hipódromo de Meydan com a disputa de seis Grupos I e três Grupos II.

Entre todos eles, destacou-se a 26ª edição da Taça do Mundo do Dubai que distribuiu 12 milhões de dólares e que teve como vencedor, «Country Grammer» (USA) (x Tonalist) com o jóquei italiano Frankie Dettori. O favorito «Life is Good» liderou grande parte da prova, mas na recta final a 200 metros da meta «Country Grammer» de 5 anos, treinado por Bob Baffert, bateu «Life is Good» que ficou em quarto lugar.

Esta foi a quarta vez que o jóquei italiano venceu esta corrida milionária, a sua primeira vez em Meydan, já que os seus últimos três sucessos foram em Nad Al Sheba com «Electrocutionist» (2006), «Moon Ballad» (2003) e «Dubai Millenium» (2000) . . 16 anos depois, conseguir vencer uma corrida deste nível mostra que Dettori é um dos melhores jóqueis da história das corridas de cavalos.

Nesta prova, «Hot Rod Charlie» (USA) com Doug O’Neill foi segundo classificado e «Chuwa Wizard» (JAP) com Ryuji Okubo terminou em terceiro.

Resultados AQUI