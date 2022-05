Expoégua 2022: «Queque do Lagar» é Égua de Ouro

Exposição de éguas e poldros, Romaria, Prova de Vinhos do Tejo, entre outras atividades foram alguns dos ingredientes que integraram o programa da 23ª edição da Expoégua, que decorreu este fim-de-semana no Largo do Arneiro, na Golegã.

O troféu mais cobiçado, a Égua de Ouro, foi atribuído à poldra de 2 anos, «Queque do Lagar» (Indigo x Lambreta do Lagar por Escorial) do criador e proprietário Manuel Teixeira. Este exemplar foi também medalha de Ouro e 1ª classificada na classe de poldras de 2 anos apresentada por Carlos Ramalhete. De recordar que «Queque do Lagar» conquistou a medalha de Ouro no Concurso de Modelo e Andamentos que decorreu em Castelo Branco no início deste mês.

Nesta classe foi também atribuída a medalha de Ouro a «Queen do Lima» (Escorial x Hidra da Toula por Brandy Mel) do criador e proprietário Coudelaria do Lima, apresentada por João Andrade Graça eleito o melhor apresentador da Expoégua 2022.

Nas poldras de 1 ano, destacaram-se «Roma da Salgueirinha» (Jasmim Plus x Esperada por Ulpiano) do criador e proprietário João Sousa Faustino e a «Rose das Lanternas» (Escorial x Citara por Traquina) do criador e proprietário Quinta das Lanternas que conquistaram o Ouro.

Nas poldras de 3 anos, conquistaram o Ouro, «Pérola do Luar» (Riopele x Xhila por Fadista) do criador e proprietário Coudelaria do Luar e «Poeira do Vale» (Escoces x Évora por Onesto) do criador e proprietário Coudelaria Bruno Martins.

Nas égua montadas de 4 anos ou mais, «Nuance d’Atela» (Escorial x Guapa d’Atela por Hostil) do criador e proprietário Francisco Bessa de Carvalho recebeu a prata.

Nas éguas afilhadas «Mourisca» (Zexique x Faltiva por Hicanto) do criador Fernando Leal e propriedade de Tiago Moreira recebeu a medalha de prata.

Nos poldros de 1 ano receberam a prata «Requinte» (Riopele x Laidy por Violino) do criador e proprietário Filipe José Fernandes Sousa e «Roeiro do Vale» (Escoces x Évora por Onesto) do criador e proprietário Coudelaria Bruno Martins.

Nas Raças Selectas, o Troféu de Ouro foi conquistado pela égua afilhada “Heritage da Vessada” do criador António Pedro Campos Cunha e propriedade de Paulo Jorge Rodrigues Soares.

Resultados PSL AQUI

Resultados Raças Selectas AQUI