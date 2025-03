«Cor Victor» do Dr. António Conde brilha na aprovação Holsteiner

Cinco novos reprodutores receberam luz verde neste sábado em Elmshorn (Alemanha), da comissão de aprovação Holsteiner, liderada pelo diretor Stephan Haarhoff, e agora ostentam o título de “aprovado”.

Entre eles, quatro são poldros de três anos que impressionaram a comissão. Um dos grandes destaques foi Cor Victor, filho de Corniolo-Casall, da linhagem 2472, do criador e proprietário português Dr. Antonio Conde. Stephan Haarhoff elogiou amplamente o garanhão, destacando a sua “expressão magnífica, além de uma técnica de salto excepcional, especialmente em saltos maiores”.

Este é o terceiro garanhão descendente da égua Caravela-B, do Dr. Conde, a ser aprovado ao livro genealógico da raça Holsteiner Verband, um feito notável que reafirma a qualidade da linhagem.

Outro aprovado foi Casall de Cord, filho de Casall-Accord II, da linhagem 18A1, criado por Jörg Kröger (Quickborn).

O terceiro selecionado foi Zuccatoki, filho de Zuccero HV-Catoki, da linhagem 104A, criado e apresentado por Harm Thormählen (Kollmar). “Aqui vimos um verdadeiro atleta, com muita potência, excelente conformação, um belo pescoço e um dorso forte, além de grande capacidade de salto, com boa basculação e impulsão”, destacou Haarhoff sobre o garanhão tordilho.

Além disso, o KWPN Semper Fi, filho de Mylord Carthago-Grandorado TN, criado por W. B. J. Platzer (Nieuw Schoonebeek, Países Baixos), também foi aprovado para reprodução.

“O nível deste ano na nossa aprovação de primavera foi muito satisfatório. Especialmente os polros de três anos demonstraram grande qualidade no salto. Além disso, o garanhão de dressage Sky, de sete anos, filho de Sezuan, do criador Schönweide, causou uma excelente impressão e brilhou com os seus três andamentos excepcionais.”

