Admissões ao Livro Anexo do Luso-Árabe

A APCLA-Associação Portuguesa do Cavalo Luso-Árabe promoveu no passado dia 17 mais uma acção para admissão ao Livro Anexo do Cavalo Luso-Árabe homologada pela DGAV-Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

Foram admitidos como reprodutores cinco equinos, sendo de destacar CHAPITÔ criação e propriedade da Quinta da Amorosa.

CHAPITÔ (Mulato e Origami), conquistou o título de Campeão Nacional individual e de Campeão Europeu de Equitação de Trabalho por equipas em 2015 no escalão de Juniores com Diogo Oliveira, tendo também toureado na época passada na quadra do cavaleiro David Gomes.

Este cavalo é um dos expoentes da funcionalidade do cavalo Luso-Árabe e representa agora uma mais valia para a raça enquanto reprodutor.

Também admitidos foram ZAIRE, BOÉMIA, LOURINHA e RUNA, todos com excelente genealogia e com a particularidade de terem como ascendentes comuns os famosos Temporal e Magic Count.