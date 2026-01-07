Coudelaria Ortigão Costa reforça presença internacional com exportação para os EUA

A Coudelaria Ortigão Costa inicia o ano com uma notícia de grande relevância para o panorama equestre nacional e internacional. Quatro cavalos de 4 anos — Sijo OC, Sarjão OC, Sarjador OC e Sajende OC — seguem para os Estados Unidos da América, onde irão integrar um novo e promissor projeto internacional.

Este momento representa mais um passo firme na estratégia de internacionalização da Coudelaria, reafirmando o reconhecimento da qualidade do seu trabalho de criação, baseado numa seleção rigorosa, numa genética de excelência e numa identidade bem definida.

Fundada em 1963, a Coudelaria Ortigão Costa construiu ao longo de mais de seis décadas um percurso marcado pela consistência, inovação e projeção além-fronteiras, sendo hoje uma referência na criação de cavalos Puro Sangue Lusitano e Português de Desporto. A aposta contínua na funcionalidade, versatilidade e caráter dos seus cavalos tem permitido a sua presença em mercados exigentes e em diversas disciplinas equestres, com particular destaque para a Dressage.

A partida de Sijo OC, Sarjão OC, Sarjador OC e Sajende OC para os Estados Unidos simboliza não apenas a confiança dos parceiros internacionais, mas também a capacidade da Coudelaria Ortigão Costa em formar jovens cavalos preparados para competir e evoluir ao mais alto nível.