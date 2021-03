Coudelaria de Alter volta a realizar leilão anual 30 Março, 2021 15:56

O Leilão Anual da Coudelaria de Alter vai ter lugar no dia 24 de abril, sábado, e, seguindo todas as orientações legais de combate à pandemia da Covid19, será realizado em formato online. Os licitadores poderão acompanhar em tempo real as suas ofertas e a evolução dos preços dos animais em disputa.

Este ano a Coudelaria de Alter deposita grande esperança nos resultados do leilão uma vez que estarão em venda vinte animais de excecional qualidade e apurada genética e genealogia, o que, fruto das suas aptidões, os torna particularmente interessantes em contexto desportivo, para além, naturalmente, da sua apetência para a equitação de lazer, e cujos perfis completos com fotos, vídeos e base de licitação, poderão ser consultados no website da Coudelaria de Alter, www.alterreal.pt e no canal Youtube alterrealstudfarm.

Atendendo ao recente surto de rinopneumonia equina na Europa, provocado pelo herpes vírus equino do tipo 1 e 4 (EHV-1 e EHV-4) e à indisponibilidade temporária de vacinas no mercado, a Coudelaria de Alter disponibiliza, a suas expensas, a possibilidade de fazer o isolamento dos equinos vendidos e a testagem dos mesmos ao dia 0 (dia em que é consumada a venda e o animal é isolado do efetivo residente) e ao 14º. dia após a venda, assim como o registo diário de temperatura retal. Os testes a realizar serão PCR de EHV-1 e -4 a partir de zaragatoa nasal, em laboratório credenciado para o efeito.

Os interessados deverão fazer um registo prévio na Secretaria da Coudelaria de Alter, através do e-mail geral@alterreal.pt, até às 12 horas do dia 24 de abril de 2021, para assim adquirirem a qualidade de proponente. Os detalhes do regulamento podem ainda ser consultados no website www.alterreal.pt.

O leilão terá início às 15h00 do dia 24 de abril e terminará às 15h00 do dia 30 de abril.

PR