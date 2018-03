Coudelaria de Alter pronta para ir a concurso de concessão a privados 15 Março, 2018 16:58

A Coudelaria de Alter do Chão, no Alto Alentejo, fundada em 1748 por D. João V, actualmente sob a gestão da Companhia das Lezírias e da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, está pronta para ir a concurso de concessão a privados, ao abrigo do programa Revive, que foi lançado pelo governo em 2016 e que procura reabilitar imóveis públicos, concessionando-os a privados com fins turísticos.

A Coudelaria de Alter do Chão junta-se assim ao Castelo de Portalegre, ao Convento de São Paulo em Elvas, cuja reabilitação já está a ser feita pelo Grupo Vila Galé e à Quinta do Paço de Valverde, em Évora, e que já tem duas propostas em análise, tudo imóveis históricos alentejanos que serão entregues a privados para fins turísticos.

Segundo o governo está disponível uma nova linha de crédito de 150 milhões de euros para apoiar o desenvolvimento dos projectos Revive e que reabilitarão mais de 3 dezenas de edifícios históricos em todo o país.

Fonte: Tribuna Alentejo