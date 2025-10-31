Coudelaria de Alter abre candidaturas para estágios em 2026

A histórica Coudelaria de Alter, uma das mais antigas e prestigiadas do país, anunciou a abertura de candidaturas para os estágios de 2026. A iniciativa destina-se a estagiários nacionais e internacionais que pretendam viver de perto a realidade do universo equestre e aprofundar os seus conhecimentos numa instituição de referência.

Os programas de estágio oferecem uma experiência completa e imersiva, permitindo o contacto direto com as várias fases da produção equina, bem como a aprendizagem prática em maneio, treino e acompanhamento clínico. Tudo isto decorre lado a lado com profissionais experientes, proporcionando uma formação sólida e enriquecedora.

A Coudelaria de Alter sublinha que esta é uma oportunidade única para quem procura uma vivência formativa no coração da tradição e excelência equestre portuguesa.

As candidaturas para os estágios de 2026 já estão abertas.

geral@AlterReal.pt

Telf. 245 610 060

Tapada do Arneiro,

Alter do Chão