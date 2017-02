Costa del Sol Equestrian Tour: Triunfo de Max Routledge no Grande Prémio em Mijas 21 Fevereiro, 2017 12:14

Tempestade força a interrupção da competição do Costa del Sol Equestrian Tour no domingo.

Desta vez o principal motivo da realização destes concursos de Inverno, o tradicional bom tempo no Sul da Europa deixou-nos ficar mal.

Houve só tempo para uma prova o Grande Prémio a 1,45m sendo os organizadores obrigados a terminar o programa do dia mais cedo nem tendo os cavalos saído das boxes.

O Grande Prémio foi concluído apesar de tudo e a vitória foi para o inglês Max Routledge que montou Stapleton Mist. Este castrado de 12 anos de idade e cego de um olho terminou o percurso mais rápido do que todos os outros concorrentes e sem faltas. Em 2º lugar ficou o cavaleiro suíço Alain Jufer com Wiveau M que bateram o belga Karel Cox com Flintstones Vant’eigenl.

A segurança foi prioritária em Mijas pois ninguém arriscou por em perigo tanto cavaleiros como cavalos.

Resultados