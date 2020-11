Coruche – A Capital Internacional do Cavalo Luso-Árabe 18 Novembro, 2020 20:41

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA) em conjunto com o Presidente da Câmara de Coruche lançaram a primeira pedra para que Coruche se torne “A Capital Internacional do Cavalo Luso-Árabe”.

Na passada semana, o Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coruche, Dr. Francisco Silvestre Oliveira e a Exma Senhora Vereadora, Dra Célia Barroso reuniram nos Paços do Concelho com a Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe representada pelo Exmo Senhor Presidente da Direção Eng. Alexandre Castilho, a Exma Senhora Presidente da Comissão Técnica Enga. Maria Lopes Aleixo, o Exmo Senhor César Marques e o Exmo Senhor Pedro Teixeira Farto.

Entre outros temas abordados na reunião foram apresentadas as atividades realizadas pela Associação em prol do Cavalo de Raça Luso-Árabe. Foram também tratadas algumas ideias neste contexto relacionadas com a FICOR (Feira Internacional da Cortiça) a realizar, no último fim de semana de Maio em Coruche.

A ACRLA propôs um conjunto de iniciativas que visam nomear Coruche a Capital Internacional do Cavalo Luso-Árabe, a decorrer já na próxima FICOR 2021 “Feira Internacional da Cortiça” tais como; o dia do Cavalo Luso-Árabe, 1º. Concurso Morfológico Internacional do Cavalo Luso-Árabe, exposição de éguas afilhadas, batismo equestre com crianças, passeios de charrete pelas ruas da Vila de Coruche, entre outros. Para o efeito a ACRLA comprometeu-se a desenvolver conjuntamente com o Município de Coruche durante o ano de 2021 e seguintes, um Projeto ambicioso que visa tornar Coruche a Capital Internacional do Cavalo Luso-Árabe, enquadrando um numero de atividades equestres, desportivas e culturais.

A reunião terminou com um agradecimento da ACRLA à Autarquia por todo o apoio que tem prestado à Associação e em especial ao Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coruche e á Exma Senhora Vereadora pela amizade, colaboração e disponibilidade.