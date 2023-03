«Vivid Wise As», o rei do sprint (VÍDEO)

Vencedor do Grande Critério de Velocidade da Costa Azul (Gr.I), «Vivid Wise As» mostrou mais uma vez toda a sua classe em curtas distâncias no Hipódromo de Cagnes-sur-Mer este domingo. Ele é claramente o rei do sprint!

Assim como Usain Bolt no atletismo, «Vivid Wise As» é um nome a ter em conta no mundo das corridas. Vencedor do Grande Critério de Velocidade da Costa Azul (Gr.I), este cavalo mostrou todas as suas qualidades de velocidade. Apesar de um mau começo de «Vivid Wise As» e o driver Matthieu Abrivard, isso não deteve este excecional craque. Com esta vitória, ele ganha pela terceira vez o Grande Critério de Velocidade da Costa Azul (Gr.I) e a sua sétima vitória em oito tentativas em Cagnes-sur-Mer (Etonnant derrotou Vivid Wise o ano passado).

Dois meses antes, ele já havia batido o recorde do Prix de France em 1’09″7. O seu currículo fala por si: Grande Critério de Velocidade da Costa Azul, Prix de l’Atlantique, Prix René Ballière, Prix de France e Prix Marcel Laurent. Um currículo que mostra que ele é, de fato, um cavalo de sprint por excelência.

O próximo grande objetivo deste filho de Yankee Glide e do seu proprietário, Antonio Somma, é a corrida “Lotaria” em Nápoles em outubro próximo. Um dos poucos eventos que ainda faltam no seu palmarés.

Resultados