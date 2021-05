“Corridas de Verão de Paris” 11 Maio, 2021 12:06

Le-Trot introduziu uma nova iniciativa com o anúncio das “Corridas de Verão de Paris” a realizar entre Abril a Setembro.

O presidente do Le-Trot, Jean-Pierre Barjon, resumiu as Corridas de Verão de Paris como algo organizado para animar o Verão, e apresentar ambos os estilos do trote atrelado para serem conhecidos como as “Corridas de Verão de Etrier (montados) e Sulky (trote atrelado)”. O objetivo é que os apostadores compreendam o programa de corridas que lhes permita seguir agora os futuros cavalos de corrida, durante os meses de Verão, com ênfase nos três, quatro e cinco anos de idade. Os encontros de Inverno, que começam em Novembro e são realizados até o início de Março, como está estabelecido, enquanto esta série de Verão pode ser usada para os cavalos se prepararem para o Inverno. No total, haverá vinte eventos-chave agrupados e comercializados como uma das principais séries de eventos.

O objetivo será ter os melhores cavalos nas faixas etárias mais jovens a competir numa série de corridas ‘semi-classique’ na sua maioria existentes [estas são normalmente disputadas como competições do Grupo 2] que culminarão na qualificação de uma final do Grupo 1.

Este programa foi concebido tendo em mente os apostadores, oferecendo um produto que possam compreender e desfrutar, ao mesmo tempo que trabalham para as partes interessadas. É uma ideia que se baseia muito no sucesso do encontro de Inverno deste ano com raças conhecidas usadas como base para os cavalos se qualificarem para a final.

Cavalos montados e de trote atrelado serão ambos promovidos.

Fonte: PMU