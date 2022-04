Corridas de Passo Travado em Lamego

As Corridas de Passo Travado acontecem no último dia da Feira de Santa Cruz, dia 3 de maio. Estão em jogo 1500 euros em prémios, dos quais, 300 euros são para o grande vencedor. Ao segundo classificado caberá um prémio de 200 euros e ao terceiro de 150 euros. O quarto classificado receberá um prémio de 100 euros e o quinto de 90 euros. O prémio será repartido até ao vigésimo classificado.

A Feira de Santa Cruz é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com outras entidades, para promover e valorizar a arte equestre. A abertura oficial da feira está marcada para dia 29 de abril, pelas 21h30, com um espectáculo de Fados de Coimbra, no Teatro Ribeiro Conceição.

A Feira de Santa Cruz é co-financiada pelo FEDER no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.