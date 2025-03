Corridas de Cavalos: Diogo Duarte lidera Campeonato Nacional

A segunda jornada do Campeonato Nacional de Trote e Galope da Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG) trouxe grandes momentos de emoção ao hipódromo municipal de Ponte da Barca. Este evento, que atraiu milhares de espectadores, foi marcado por intensas disputas nas modalidades de galope e trote atrelado, com 70 equinos competindo em nove mangas.

A competição de galope foi marcada por disputas renhidas e cavalos de grande qualidade. A Garrana Nitra (POR), da quadra Nossa Senhora do Vale, venceu o Prémio ACERG, com Inês Oliveira demonstrando confiança e habilidade na sua monta. Nas provas de Puro-Sangue Inglês (PSI), Diogo Duarte destacou-se ao vencer três das principais provas do evento. Wailea Nights (IRE), da quadra José Fraga, conquistou o Prémio C. M. de Ponte da Barca, enquanto Gold Beach (FR), da quadra “Da Invicta”, venceu o Prémio SANDOKAN. A última vitória de Diogo Duarte foi com The Gorgeous (FR), que levou o Prémio MARFIDENTE para a quadra Novais e Fernandes. Boujoc (FR), montado por Paulino Oliveira, garantiu o Prémio LPTG para a quadra Supermercados Cardoso.

No trote atrelado, Herba de Bry (FR) foi a grande vencedora do Prémio Le Trot Lady’s, conduzida por Acúrcio Peixoto. António Bessa teve um dia de destaque, vencendo duas provas: Dean de Luca (FR), da quadra CELV, levou o Prémio Terras do Nobrega, enquanto Don Tresor (FR), da quadra Mustang, venceu o Prémio AUTOCAVADO. Defi do Morgue (FR), com Fábio Fernandes na condução, garantiu o Prémio Société du Trotteur Français para a quadra Pec-Nature.

Paulo Vaz, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, destacou a importância do turismo equestre e a necessidade de criar novas dinâmicas para promover este setor. Augusto Marinho, Presidente da C.M. de Ponte da Barca, afirmou que a reativação do hipódromo foi uma aposta bem-sucedida e que o município pretende continuar a investir no equipamento.

Este evento reflete a crescente popularidade das corridas de cavalos em Portugal, promovendo o desporto e a tradição. A próxima jornada ocorrerá no dia 6 de abril, no Hipódromo da Maia, prometendo mais emoção e disputas de alto nível.