«Coroado AR» o melhor garanhão Lusitano do ranking Mundial de Raças de Dressage 6 Junho, 2017 22:30

O novo ranking do World Breeding Federation of Sport Horses para cavalos de Dressage, publicado a 31 de Maio, coloca o garanhão Lusitano «Coroado AR» (Rubi AR x Luxelia por Xaquiro) no primeiro lugar do Studbook Lusitano com a pontuação de 1.747 pontos.

«Beirão AR» (Rubi AR x Ujoia por Joca) ocupa a segunda posição com 1.315 pontos, e «Bariloche» (Rouxinol x Orgulhosa por Hostil), subiu para a terceira com 1.182 pontos. No seguimento, «Xenofonte d’Atela» filho de Hostil com 901 pontos, «Dragão das Figueiras» (x Único) com 581 pts e «Xangai» (x Lidador) com 498 pontos. Estas 6 pontuações levam o Studbook Lusitano a ocupar a 11ª posição (6.224pts) na classificação de raças de cavalos de Dressage.

A primeira posição deste ranking pertence ao Studbook KWPN (13.237pts) e os cavalos que pontuaram foram, Verdades, Nip Tuck, Zaire-E, Glock’s Voice, Cennin e Vancouver K.

O Studbook Hanoveriano ocupa a segunda posição (12.201 pts) e o Oldenburg encontra-se na terceira, com 11.170 pontos.

No Ranking Mundial de Criadores de cavalos de Dressage, a primeira coudelaria nacional deste ranking é a Coudelaria de Alter ocupando a 35ª posição entre 577 criadores.

