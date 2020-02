Coreia do Norte gasta mais de meio milhão doláres em cavalos 18 Fevereiro, 2020 8:51

A Coreia do Norte gastou recentemente dezenas de milhares de dólares na aquisição de 12 cavalos puro-sangue provenientes da Rússia, de acordo com os dados alfandegários russos.

As imagens do ditador norte-coreano Kim Jong-un montando um garanhão ruço na montanha Paektu, o lar espiritual da dinastia Kim, correram mundo em Outubro passado.

A Coreia do Norte tem uma longa história na compra de cavalos à Rússia. Os dados revelados pela agência sul-coreana NK News, indicam que o efectivo de cavalos foi ampliado recentemente.

No ano passado, compraram 12 cavalos, pelo valor de US$ 75.509 (€70.000), a maior aquisição desde 2015, quando a Coreia do Norte gastou cerca de US$ 192.204 (€178 mil, ao câmbio actual) em 61 cavalos russos.

Ao todo, a Coreia do Norte importou 138 cavalos entre 2010 e 2019, a um custo total de US$ 588 mil (€515.190), de acordo com os dados russos.

Fonte: Reuters