«Corach Rambler» vence o Grand National 2023 (VÍDEO)

O cavalo «Corach Rambler», montado por Derek Fox, venceu o Grand National, no hipódromo de Aintree no sábado, depois de uma breve interrupção devido a protestos dos ativistas dos direitos dos animais.

O cavalo, com odds de 8-1, é propriedade de um sindicato composto por sete membros, que o adquiriram por 17.000 libras (€21.500) em 2020. «Corach Rambler» após saltar 30 obstáculos da corrida, disparou na reta final conquistando a vitória com facilidade.

«Vanillier» (20-1) foi segundo classificado, com «Gaillard Du Mesnil» (10-1) em terceiro lugar. «Noble Yeats», vencedor no ano passado, terminou em quarto.

Para o jóquei vencedor, Derek Fox, foi a segunda vitória na emblemática corrida de cavalos, e a segunda com um cavalo treinado pela escocesa Lucinda Russell, após a vitória no Grand National há seis anos com «One For Arthur».

Foi necessário um exame de aptidão física de última hora para Derek Fox ser declarado apto a montar no 175º evento da corrida mais famosa do mundo, com um prémio de 500.000 libras (€566.000).

“Ele é simplesmente um cavalo fenomenal. É tão inteligente! Russell disse à ITV que a sua segunda vitória como treinadora no Grand National foi “um pouco diferente” e que ela chorou durante grande parte da corrida.

O Grand National está entre as maiores ocasiões do calendário desportivo britânico e é considerada como uma das corridas de “steeplechase” mais perigosas do mundo, devido aos obstáculos.