«Cooley Rosalent (ISH)» conquista vitória em Burnham Market International

Os cavalos de desporto irlandeses (ISH) estiveram em grande forma no Burnham Market International Horse Trials, no Reino Unido, com Cooley Rosalent (ISH) a conquistar uma vitória de destaque na prestigiada prova CCI4-S*.

Criada no Condado de Armagh por Woods Rosbotham e montada com mestria pelo britânico Oliver Townend, a égua de 2014 apresentou um desempenho impecável, terminando com a pontuação de 25,6 no ensino, garantindo o primeiro lugar num campo altamente competitivo.

Townend também conquistou o terceiro lugar com o seu parceiro de ouro olímpico Ballaghmor Class (ISH), criado no Condado de Limerick por Noel Hickey, reforçando ainda mais o domínio da criação irlandesa neste evento. Esta vitória marca o 16.º título de Townend na prova principal de Burnham – um feito notável.

“Estou absolutamente satisfeito com o desempenho de ambos, Ballaghmor Class e Cooley Rosalent,” disse Townend. “Burnham Market é sempre uma excelente preparação para Badminton.”

Os cavalos irlandeses também dominaram o pódio na categoria CCI3-S*. A vitória foi para Cushlas Indigo (ISH) (criado por J.P. Finlay) com Katie Magee (GBR) na sela. Shades of Sligo II (ISH) (criado por Martin Kenirons) ficou em segundo lugar com Max Gordon (GBR), e Shannondale Aldo (ISH) (criado pelo Shannondale Stud) completou o pódio 100% irlandês ao alcançar o terceiro lugar com Alex Bragg (GBR).

CRIAÇÃO

Cooley Rosalent (ISH) – 2014 égua por Valent (KWPN) filha de Bellaney Jewel (TB) por Roselier (TB). Criador: J W Rosbotham (Armagh). Cavaleiro: Oliver Townend

Ballaghmor Class (ISH) – 2007 castrado Courage II (HOLST) out of Kilderry Place (ISH). Breeder: Noel Hickey (Limerick). Cavaleiro: Oliver Townend (GBR)

Cushlas Indigo (ISH) – 2017 castrado x Imperial Heights (ISH)[TIH] out of Olovo’s Love me Do (AES) by Animo Eliter (AES). Criador: J P Finlay. Cavaleira: Katie Magee (GBR)

Shades of Sligo II (ISH) – 2017 castrado by Sligo Candy Boy (ISH) out of Bouncing Molly (ISH) by Grange Bouncer (ID). Criador: Martin Kenirons, Cavaleiro: Max Gordon (GBR)

Shannondale Aldo (ISH) – 2016 castrado by Shannondale Sarco St Ghyvan (BEWB) out of Annie Shannondale Z (ZANG) by Andiamo Z (NRPS). Criador: Shannondale Stud (Clare). Cavaleira: Alexander Bragg (GBR)